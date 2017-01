Nuovi Lea: bene aggiornamento ma risorse non sufficienti, dice CGIL

"Il decreto sull'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza è un atto di grande importanza che riguarda il diritto alla tutela della salute e alle cure dei cittadini, ma con l'attuale insufficiente livello di finanziamento per la sanità rischia di essere un provvedimento velleitario" avverte in una nota la segretaria confederale della CGIL Rossana Dettori.



"L'esperienza di questi anni - prosegue la sindacalista - ci ha insegnato che non basta definire o aggiornare i Lea per garantire questi diritti e per assicurarli in modo uniforme in tutto il Paese".



"Servono innanzitutto risorse adeguate: - precisa - manca una copertura finanziaria effettiva e i costi dichiarati non sono affatto certi".



Nello specifico, analizzando la tabella della Relazione Tecnica che accompagna il Dpcm, si evidenzia come "per il 2016 i costi aggiuntivi dei Lea vanno a gravare sul finanziamento esistente, già pesantemente ridotto per effetto delle ultime legge di stabilità" che "per il 2017 si vincola un'ulteriore parte della quota dei nuovi Lea al Piano Vaccini e che nel 2018 manca un miliardo a causa della riduzione del Fondo Sanitario Nazionale da 114 a 115 miliardi".



Insomma, sottolinea la segretaria confederale CGIL, "aumentano le prestazioni da garantire ai cittadini ma a parità di finanziamento complessivo, con il rischio creare un'inaccettabile 'selezione' delle prestazioni o di non poterle garantire immediatamente".



Dettori sostiene quindi la necessità di "un ruolo più forte a livello nazionale per l'effettiva esigibilità dei Lea, in primo luogo per rispondere ai tanti cittadini costretti a rinunciare alle cure per ragioni economiche (ticket e liste d'attesa) o a cercare risposte lontano dal proprio territorio".



"Bisogna riparare quella frantumazione del Servizio sanitario nazionale che ha prodotto troppe differenze fra sistemi regionali - conclude - e occorre attivare una responsabile partecipazione di sindacato e associazioni dei cittadini per costruire l'effettiva garanzia dei Lea". La CGIL ha quindi chiesto al ministro della Salute Beatrice Lorenzin "di aprire un confronto sull'attuazione dei nuovi Lea".



