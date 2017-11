Montevarchi: pane e olio a bimbi morosi? Misura discriminatoria, dice CGIL

La CGIL commenta il caso della scuola di Montevarchi.

"Intollerabile che si creino diseguaglianze e discriminazioni nelle mense scolastiche e che siano i bambini a pagare per disagi economici o comportamenti sbagliati dei genitori. Si intervenga" chiariscono in una nota i segretari confederali della CGIL Rossana Dettori e Giuseppe Massafra, commentando il provvedimento del Comune di Montevarchi che, in caso di mancato pagamento della retta per la mensa, prevede che ai bambini sia servito pane e olio in un tavolo separato.



"È inaccettabile - proseguono - che nei luoghi deputati alla formazione si applichino misure discriminatorie e palesemente contrarie ai valori fondanti della nostra società e della convivenza civile, valori che i bambini imparano proprio tra i banchi".

"Apprezziamo la presa di posizione del ministro Valeria Fedeli - conclude Massafra - e riteniamo sia necessario agire affinché casi così gravi e umilianti non si ripetano in nessuna scuola del Paese".