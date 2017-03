Locri, scritte intimidatorie: serve cultura della legalità in Calabria, dice CGIL

La CGIL contro le scritte apparse a Locri alla vigilia della Giornata della Memoria e dell'Impegno.

«Esprimiamo indignazione per quanto accaduto a Locri e piena solidarietà a don Luigi Ciotti e a Monsignor Francesco Oliva. Condanniamo quelle parole intimidatorie e come previsto domani, Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, saremo alla manifestazione nazionale di Libera e Avviso Pubblico per ribadire ancora una volta che la nostra battaglia continua e che l'unica strada per avere 'più lavoro' è quella della legalità e dei diritti», dichiara in una nota il segretario confederale della CGIL Giuseppe Massafra.



«Non sono la 'ndrangheta, lo sfruttamento, la violenza, la corruzione e il malaffare - prosegue il sindacalista - a poter dare risposte ad un territorio come la Calabria. Sono necessarie invece cultura della legalità, sviluppo, buona occupazione e pieni diritti. Ed è necessario impegno per sconfiggere una piaga che ormai attraversa tutto il Paese. Un impegno che la CGIL mette in campo ogni giorno e che continuerà e si allargherà ancor di più dopo intimidazioni come quella di oggi».



«Per questo - conclude - domani saremo insieme a Libera e Avviso pubblico, alla società civile e ai cittadini che condividono con noi il cammino contro la criminalità organizzata e per ricordare le vittime innocenti delle mafie».