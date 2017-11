Legge bilancio 2018: servono più soldi per Centri per l'impiego, dice CGIL

Tania Scacchetti della CGIL sul rilancio delle politiche attive.

"Stanziare maggiori risorse in legge di bilancio per rilanciare le politiche attive. Solo così si può costruire un sistema unitario a governo pubblico in grado di rafforzare accoglienza, presa in carico e sostegno dei lavoratori in cerca di occupazione" dichiara in una nota il segretarii confederale della CGIL Tania Scacchetti.



"È indispensabile destinare più finanziamenti per il rafforzamento dei Centri per l'impiego e per la stabilizzazione del loro personale, rispettando le intese raggiunte con difficoltà in Conferenza Stato Regioni. I Cpi, infatti, sono fondamentali - chiarisce - per il sostegno ai lavoratori e nella gestione del mercato del lavoro".



"Deve essere previsto un incremento di risorse per consentire l'assunzione stabile del personale Anpal Servizi e Inapp, istituzioni importanti nel supporto alla realizzazione delle politiche attive e per la loro valutazione e monitoraggio" chiede inoltre la dirigente sindacale.



"Queste sono le questioni prioritarie da affrontare se di politiche attive non si vuole solo parlare, anche per poter finalmente definire i livelli essenziali delle prestazioni. Contemporaneamente - conclude - non possono essere depotenziate, come già successo, le politiche passive. Serve un sistema di ammortizzatori sociali universale per affrontare la difficoltà del sistema produttivo".