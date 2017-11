Legge bilancio 2018, CGIL: Lorenzin mantenga promessa ed elimini superticket

La CGIL sull'abolizione del superticket.

"Eliminare immediatamente i superticket (nella legge di bilancio 2018, ndr), una tassa ingiusta che limita l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale" dichiara in una nota il segretarii confederale della CGIL Rossana Dettori.

"È tempo di passare dalle parole ai fatti, ricordiamo l'impegno preso dal ministro Salute Beatrice Lorenzin per rivedere il sistema, e le parole di ieri del vice ministro Morando in merito all'opportunità di intervenire in questa direzione" prosegue la sindacalista.

"Un rinvio sarebbe inaccettabile, - chiarisce - si cancelli subito questo ulteriore aggravio per le tasche dei cittadini, che rende meno esigibili i Livelli Essenziali di Assistenza e mina il diritto alla salute".