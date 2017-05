Istat: servono investimenti pubblici per risollevare l'Italia, dice CGIL

La CGIL commen ta il Rapporto Istat 2017.

"Un Paese diseguale e frammentato nel quale dal 2008 sono aumentate progressivamente povertà e disoccupazione, aggravando le diseguaglianze economiche e sociali, le stesse che hanno generato la crisi", osserva in una nota la CGIL, commentando il Rapporto Istat 2017. "Una società, quella italiana, in cui - prosegue il sindacato di Corso Italia - il primo elemento di iniquità risiede nella condizione professionale, dunque nella distribuzione del reddito e nella restituzione al lavoro di salari, occupazione e welfare. A dividere le famiglie italiane sono anche consumi e condizioni materiali, con un gap tra Nord e Sud del Paese sotto tutti i profili".



"Come dimostrano i dati sull'andamento delle retribuzioni - si sottolinea - solo grazie alla contrattazione collettiva la domanda interna ha retto l'urto della crisi globale. Eppure, si continuano a privilegiare politiche all'insegna dell'austerità e della svalutazione competitiva del lavoro". Secondo la CGIL quindi "investimenti e occupazione si confermano i punti dolenti della nostra economia. Bassa crescita e disoccupazione possono essere risolti solo con un significativo programma di investimenti pubblici e creando lavoro".



"Serve quindi uno shock a partire da un Piano straordinario per l'occupazione giovanile e femminile, vera emergenza del Paese, o tutte le grandi tendenze socio-demografiche tra cui spiccano invecchiamento, bassa natalità e difficoltà delle nuove generazioni a lavorare e realizzarsi, continueranno a peggiorare e non troveranno mai soluzione", viene infine chiarito.