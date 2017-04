Inps: +30% licenziamenti disciplinari e -12% indeterminati. CGIL: è fallimento Jobs Act

La CGIL commenta i dati Inps sul mondo del lavoro.

"I dati diffusi dall'Inps ci danno drammaticamente ragione. Per questo serve costruire tutta un'altra Italia e il 6 maggio saremo in piazza a Roma per la manifestazione nazionale a sostegno della proposta di legge 'Carta dei Diritti Universali del Lavoro', un nuovo Statuto di tutte le Lavoratrici e di tutti i Lavoratori", dichiara in una nota il segretario confederale della CGIL Tania Scacchetti.



"Il boom dei voucher registrato a marzo, una corsa all'acquisto dovuta alla prevista cancellazione di questo strumento - sottolinea la dirigente sindacale - dimostra che con l'approvazione della legge che li ha aboliti ha vinto il lavoro, la nostra battaglia contro la precarizzazione e lo svilimento deve continuare".



"Il lavoro occasionale, così come proponiamo negli articoli 80 e 81 della Carta - aggiunge - può essere un utile strumento, ma deve avere diritti, limiti nella possibilità di utilizzo, e deve essere riconosciuto come lavoro subordinato". Inoltre secondo Scacchetti "l'esplosione nei primi due mesi dell'anno dei licenziamenti disciplinari (+30%) e il crollo dei nuovi contratti a tempo indeterminato (-12,7%) evidenziano che il fallimento del Jobs Act è sotto gli occhi di tutti. Sgravi contributivi a pioggia per le imprese e riduzione delle tutele per i lavoratori non hanno rappresentato, come avevamo previsto, la strada giusta".



"La nostra sfida per i diritti continuerà - conclude la sindacalista - finché non avremo conquistato un lavoro dignitoso e di qualità con diritti universali ed esigibili per tutti".