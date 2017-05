Incendio Pomezia è tragedia annunciata: ora censimento amianto, dice CGIL

La CGIL riflette saulle cause dell'incendio di Pomezia e che all'amministrazione di avviare un censimento per capire lo stato dell'amianto nella zona.

"Un'azienda ad alto rischio ambientale come la Eco X andava necessariamente monitorata per prevenire quanto è accaduto. La possibile esposizione all'amianto peggiora ulteriormente il bilancio di un episodio che si sarebbe potuto evitare. Ora ognuno si assuma le proprie responsabilità", chiariscono i dirigenti della CGIL nazionale Claudio Iannilli, responsabile Politiche amianto, e Domenico Di Martino, dell'Area Sviluppo e territorio.



"Dalle prime rilevazioni sul luogo dell'incendio - proseguono - è emersa la presenza di materiali ad alto tasso di pericolosità e inquinamento che non sarebbero dovuti essere in quel magazzino, come amianto e pellicole di cellulosa, per lo smaltimento dei quali la legge prevede l'obbligo di tracciabilità. Lo stoccaggio veniva eseguito in maniera confusa e senza rispettare le norme".



Per i due sindacalisti quindi questa vicenda "dimostra ancora una volta quanto sia necessaria e non più rinviabile una politica di rimozione dell'amianto nel nostro Paese" e "rende ancora più forti le nostre rivendicazioni sul piano nazionale amianto". "Nella zona di Pomezia, così come in gran parte del territorio nazionale - continuano - l'amianto è usato non solo come copertura per i capannoni industriali, ma negli edifici pubblici e nelle scuole. Sarebbe quindi opportuno che l'amministrazione si preoccupasse, oltre che dell'emergenza, di avviare un censimento per capire lo stato dell'esistente".



Secondo i dirigenti sindacali "non ci si può limitare a manifestare sgomento, occorre che ognuno si assuma le proprie responsabilità: chi doveva controllare e non ha controllato, chi doveva sapere e non ha voluto sapere, chi doveva intervenire per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini e dei lavoratori". "La Cgil - assicurano Iannilli e Di Martino - avvierà sul quel territorio una riflessione, chiamando in causa tutti i soggetti coinvolti".