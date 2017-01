Guida sanitaria Lgbt a Ferrara: reazioni ingiustificate, dice CGIL

"La reazione ingiustificata, violenta e retriva del centro destra e di alcune associazioni cattoliche contro la guida sanitaria: 'Lgbt. Oltre gli stereotipi di genere. Verso nuove relazioni di diagnosi e cura' presentata dall'Amministrazione comunale e dalla Asl di Ferrara nei giorni scorsi, ad uso del personale sanitario, è una delle tante dimostrazioni di quanta strada ci sia ancora da percorrere verso una civile convivenza" dichiara il segretario confederale della CGIL, Rossana Dettori e dal segretario generale della CGIL di Ferrara, Cristiano Zagatti.



Per i due dirigenti sindacali, infatti, "un linguaggio inclusivo e una coscienza contro il pregiudizio nei confronti dei pazienti, qualunque sia la loro situazione personale, è uno dei primi doveri di un operatore sanitario".



"Chiedere di 'mantenere un atteggiamento non giudicante', di 'facilitare la manifestazione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere' e di 'combattere apertamente i pregiudizi omofobici e transfobici', soprattutto quando si ha in cura un minore, è strumento di buona medicina e non può certo essere confuso e confinato in quell'apparato di immaginazione deteriore definito da alcuni 'teoria del gender'" assicurano i sindacalisti.



"Ci auguriamo pertanto - concludono Dettori e Zagatti - che iniziative come questa si diffondano sempre più nel nostro Paese e che oltre al terreno delicatissimo della sanità, si rivolgano a tante altre situazioni di vita come la scuola, i luoghi del tempo libero e soprattutto ai media".