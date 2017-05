Garanzia Giovani non funziona: rafforzare centri per l'impiego, dice CGIL

La CGIL fa il punto sul programma Garanzia Giovani.

"Fino ad ora Garanzia Giovani si è rivelata tutt'altro che una garanzia: non ha colto le differenti esigenze dei Neet, ha escluso i giovani più deboli dall'accesso alla misura e non ha rafforzato la loro occupabilità. Il Programma deve cambiare. Il Governo ci convochi, abbiamo delle proposte", chiedono Giuseppe Massafra e Tania Scacchetti, segretari confederali della CGIL.



Per i dirigenti sindacali tra le mancanze del Programma vi sono infatti "il promesso e non ancora rispettato rafforzamento dei centri per l'impiego, che pure hanno fatto miracoli nell'accogliere e orientare i giovani che si sono iscritti al programma, e l'eccessivo ruolo attribuito alle agenzie per il lavoro". "Inoltre - proseguono - Garanzia Giovani si è rivelata non in grado di aiutare i giovani a implementare la loro occupabilità, poiché non ha garantito loro opportunità formative straordinarie e innovative".



"Al contrario - denunciano i due sindacalisti - oltre il 60% delle offerte è costituito da tirocini fittizi privi di una reale componente formativa, che si trasformano nell'ennesima forma contrattuale al ribasso che ha contribuito ad un'ulteriore svalorizzazione del lavoro". "In occasione del rifinanziamento di Garanzia Giovani da parte dell'Europa, manifestiamo dunque la nostra preoccupazione. Il Programma deve cambiare", chiariscono.



"Occorre - spiegano in conclusione Massafra e Scacchetti - promuovere politiche di stimolo all'occupazione giovanile, investire sull'apprendistato e sulla buona formazione. Basta con la decontribuzione a pioggia, a politiche di soli incentivi che, invece di essere stimoli per la creazione di nuovi posti di lavoro, rischiano di essere regali per aziende che avrebbero assunto comunque".