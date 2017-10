Equo compenso, CGIL: criteri vincolanti per la Pubblica amministrazione

La CGIL chiede un confronto per arrivare a stilare l'equo compenso per i lavoratori autonomi.

"È necessario agire sul tema dei compensi, ma gli interventi devono essere realizzati in maniera intelligente, ponderata e soprattutto condivisa tra tutti gli attori coinvolti", dichiara in una nota la CGIL riguardo il tema dell'equo del compenso per i lavoratori autonomi.

"Dovrebbero essere individuati criteri vincolanti per la PA e per le aziende controllate dal pubblico attraverso un tavolo di concertazione ampio con i ministeri dello Sviluppo e delle Finanze, la Conferenza delle Regioni, Anci, Upi, e con tutte le associazioni professionali e parti sociali", sottolinea infatti il sindacato.



"Vincoli che stabiliscano dei minimi salariali, ed eventualmente dei massimi, e che siano contenuti nei bandi stessi, vincolati dalla legge e quindi non sottoposti ad un'azione da parte del professionista sottopagato", si specifica da Corso Italia.

Per definire i minimi salariali "devono essere impiegati come parametri i costi medi delle prestazioni, le tariffe mediamente utilizzate, i contratti nazionali di lavoro, laddove applicabili, e tutta una serie di riferimenti già elaborati da tante realtà associative", viene puntualizzato. "Chiediamo quindi a tutte le forze politiche e sociali un confronto in merito a questi temi. L'equo compenso - conclude la CGIL - è una questione importante che va affrontata e risolta attraverso il coinvolgimento di tutti e non va strumentalizzata".