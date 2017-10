Diga Furore di Naro, 2 morti sul lavoro. CGIL: contratti a termine disincentivano sicurezza

La CGIL commenta la morte dei due operai caduti nella cisterna della diga Furore di Naro.

"La morte dei due operai caduti nella cisterna della diga Furore di Naro ripropone la gravità dell'inversione di tendenza rilevata dai recenti dati sugli infortuni nei luoghi li lavoro", sottolinea in una nota il segretario confederale della CGIL Franco Martini. "È ancor più grave - prosegue - che questa inversione si stia verificando in presenza dei primi segnali di ripresa produttiva. Ciò significa che l'innovazione e la qualità del lavoro, di cui la sicurezza è indice fondamentale, non rappresenta la scelta prioritaria e diffusa".



"Le norme esistono, occorre però un massiccio investimento per il loro rispetto, a partire dai controlli. - chiarisce il dirigente sindacale - Non possono più essere trasferite risorse pubbliche alle imprese, qualunque siano le loro forme, senza rendere vincolante l'obbligo della formazione in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro". "Occorre - aggiunge - intervenire drasticamente nel settore degli appalti per superare la logica del massimo ribasso e attuare rigorosamente la norma sulla responsabilità solidale".



Martini evidenzia inoltre che "le forme di lavoro prevalenti non possono essere i contratti a termine, poiché disincentivano la formazione e gli investimenti in sicurezza". "Sono strade - conclude - che possono essere percorse fin da subito da governo, istituzioni regionali e locali, imprese, insieme all'iniziativa congiunta dei sindacati e alla contrattazione a tutti i livelli. In particolare, chiediamo al governo la convocazione di un incontro con parti sociali e istituti che hanno competenze in materia di sicurezza, per una verifica congiunta sulle iniziative da adottare per favorire i controlli".