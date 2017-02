Decreto terremoto: misure di sostegno al reddito insufficienti, dice CGIL

La CGIL critica il nuovo decreto terremoto.

"Le misure di sostegno al reddito contenute nel nuovo decreto legge sul terremoto sono insufficienti", aferma in una nota la CGIL.



"Il decreto è una mera proroga di quanto già stabilito nel provvedimento di ottobre e non tiene conto che, nel frattempo e come abbiamo già segnalato nelle scorse settimane, il cratere sismico si è allargato e la situazione si è ulteriormente aggravata per gli effetti degli eventi meteorologici del mese di gennaio", spiega infatti il sindacato.



"Occorre quindi correggere subito tali disposizioni e, in deroga ai decreti del Jobs Act su ammortizzatori e Naspi, introdurre nuove e aggiuntive misure al reddito: Cigo, Cigs, mobilità e cassa in deroga, e prevedere l'allungamento dei tempi di copertura della Naspi", viene quindi chiarito da Corso Italia.



"È inaccettabile - conclude la CGIL - una risposta parziale di fronte alle condizioni di difficoltà in cui si trovano lavoratori e lavoratrici: solo sostenendo il lavoro si può avviare la ricostruzione economica e sociale delle zone così gravemente colpite".