Decreto terremoto: igravi mancanze su ammortizzatori e lavoro, dice CGIL

La CGIL commenta il decreto terremoto.

«Il terzo decreto terremoto contiene gravissime mancanze sui temi del lavoro», denuncia il segretario confederale della CGIL Gianna Fracassi. «Dalle informazioni in nostro possesso - prosegue la dirigente sindacale - risulta che si intende licenziare una norma senza che vi sia nulla a favore del rafforzamento degli ammortizzatori sociali previsti per quei lavoratori che hanno perso il posto a causa del sisma. Non sono state riviste le modalità di accesso e restituzione dei tributi, la cosiddetta 'busta paga pesante'».



L'organizzazione sindacale prosegue: "Inoltre non viene introdotto il Durc di congruità per la tutela del lavoro legale e dei contratti, e la deroga sugli appalti non è stata cancellata"



«Omissioni gravissime e incomprensibili - ribadisce la sindacalista - già segnalate alla Camera in sede di audizione, al Commissario per la ricostruzione e alla Protezione Civile».



«Sono necessarie soluzioni urgentissime, per questo - conclude Fracassi - continueremo a porre tali questioni agli interlocutori istituzionali a tutti i livelli, e valuteremo tutte le azioni possibili per rafforzare la nostra iniziativa».