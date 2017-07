Decreto Sud: ritorno co.co.co politica cerca i bassi salari, dice CGIL

La CGIL sul decreto Sud.

"Sostenere l'assenza di alternative ai contratti di collaborazione, come sembra faccia la senatrice Puglisi (PD), significa avere scarsa nozione delle tipologie contrattuali. Le soluzioni esistono, ma vanno ricercate attraverso la contrattazione, non con emendamenti che stravolgono la normale dialettica fra le parti", dichiara in una nota il segretario confederale della CGIL Franco Martini, riguardo l'emendamento al decreto Sud che intende reintrodurre i co.co.co nell'Università.

"Esistono i contratti a tempo determinato, oppure quelli in somministrazione - spiega il sindacalista - ma il punto non è la disponibilità di alternative alle collaborazioni, bensì la volontà di riconoscere economicamente il valore delle prestazioni e i diritti di chi lavora".

"Fintanto che si continuerà a inseguire una politica fondata su bassi salari e assenza di diritti, il Paese resterà il fanalino di coda dell'Europa", denuncia infatti.