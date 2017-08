Ddl concorreza: passaggio a mercato libero energia non può essere per legge, dice CGIL

La CGIL commenta il ddl concorrenza.

"È evidente, anche dalla maggioranza risicata con la quale è stato approvato, che il ddl concorrenza provoca delle difficoltà reali, una su tutte riguarda la fornitura di energia elettrica, con l'obbligo per l'utente di passare al mercato libero contro il quale ci siamo battuti durante tutto l'iter del provvedimento", dichiara in una nota il responsabile Politiche energetiche della CGIL Antonio Filippi. "La soppressione dal 1 luglio 2018 del mercato di maggior tutela - spiega il dirigente sindacale - comporta un danno notevole per 23 milioni di utenti, tra famiglie e imprese, ai quali questo garantiva un prezzo più basso di circa il 20% rispetto alle tariffe applicate nel cosiddetto 'libero mercato'".

"La CGIL - ricorda in conclusione il sindacalista - si è opposta a questa imposizione prevista dal ddl, ritenendo che l'unica regola per il passaggio volontario al mercato libero debba essere la convenienza, non l'obbligatorietà per legge".