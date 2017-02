Codice degli Appalti: bene approvazione decreto correttivo, dice CGIL

La CGIL sul decreto correttivo del Codice degli Appalt.

«L'approvazione del decreto correttivo del Codice degli Appalti è una buona notizia, in quanto si riconferma la volontà di andare nella direzione delle direttive europee e respingere il tentativo di tornare indietro alle logiche corporative e di illegalità», dichiara in una nota il segretario confederale della CGIL Franco Martini.



«Se ad una attenta lettura - prosegue - verranno confermate le modifiche già presenti nel testo portato al CdM riguardanti le clausole sociali per la continuità occupazionale, la non ribassabilità del costo della manodopera e la regolamentazione degli affidamenti nelle concessioni, il nostro giudizio positivo sarà consolidato».



«Il testo sarà ora sottoposto ad ampia consultazione prima del suo varo definitivo, e ci auguriamo - conclude il dirigente sindacale - che possa essere ulteriormente migliorato sui temi della legalità e del subappalto, sulla qualificazione delle imprese, sul rispetto delle regole e della trasparenza in situazioni di emergenza e sul dibattito pubblico quale nuovo strumento per fare le opere che servono con il consenso di tutti».