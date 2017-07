CETa: voto rimandato a settembre. CGIL: risultato della mobilitazione

LA CGIL sul rinvio della ratifica del CETA.

"Siamo soddisfatti che il voto sul CETA (previsto ieri in Senato, ndr), sia stato rimandato a settembre, salvo improbabili colpi di mano agostani. È un primo risultato della mobilitazione e dell'impegno profuso da un gran numero di associazioni, tra cui la CGIL e le sue categorie", dichiara in una nota il responsabile politiche europee e internazionali del sindacato, Fausto Durante.

"Riteniamo - prosegue - che il trattato di libero scambio tra Canada e Unione europea sia un accordo che non risponde ai bisogni e ai diritti dei cittadini e dei lavoratori. È malsano per l'agricoltura italiana, per la qualità del cibo e dei prodotti alimentari e per i servizi pubblici. Per questo, non può essere approvato frettolosamente, nel silenzio e nell'assenza di dibattito e di informazione pubblica e senza un adeguato percorso democratico".

"La nostra azione quindi non si fermerà. A settembre - assicura il dirigente sindacale - riprenderemo le iniziative di sensibilizzazione per creare una coscienza collettiva sulle conseguenze del CETA e affinché il Parlamento italiano decida tenendo conto delle legittime preoccupazioni e del parere negativo di larga parte del Paese".