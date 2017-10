Almaviva trasferisce 43 neomamme da Roma a Rende. La denuncia della CGIL

La CGIL contro Almaviva.

«Continua la politica dei licenziamenti mascherati da trasferimenti (a Rende) targata Almaviva. Dopo Milano - dove a dispetto di quanto riportato dai giornali il problema è tutt'altro che risolto - è la volta di Roma. E in questo caso a essere coinvolte sono 43 neomamme, categoria che in un paese civile dovrebbe essere tutelata. Si continua a giocare sulla pelle dei lavoratori e questo è inaccettabile», denunciano in una nota il segretario generale della CGIL di Roma e del Lazio Michele Azzola, il segretario generale della Cgil di Milano Massimo Bonini e il segretario generale della Slc Cgil nazionale Fabrizio Solari.