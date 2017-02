Aborto: incostituzionale avere tutti medici obiettori, dice CGIL

La CGIL sull'assunzione di due medici solo perché non obiettori.

«L'assunzione di due ginecologi al San Camillo di Roma con un concorso finalizzato al servizio di interruzione volontaria di gravidanza, è il sintomo di quanto la Legge 194 in Italia sia disapplicata», dichiara in una nota Loredana Taddei, responsabile Politiche di genere della CGIL, commentando l'assunzione di due medici solo perché non obiettori.



«Approvata nel 1978 - prosegue la dirigente sindacale - la 194 doveva garantire l'autodeterminazione delle donne, permettendo loro di interrompere volontariamente una gravidanza imprevista. Ma perché ciò sia possibile è necessaria la presenza di medici non obiettori».



«Nella realtà però - afferma la sindacalista - la legge è sempre meno applicata proprio a causa dell'elevatissimo numero di obiettori di coscienza, che arrivano a punte dell'80% nel Lazio, e in altre regioni addirittura al 90 o al 100%. E questo sì che è incostituzionale».