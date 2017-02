CETA è riforma occulta e assegno in bianco, avverte M5S

Il MoVimento 5 Stelle contro il CETA.

"Il CETA non è un trattato di libero scambio. È una riforma istituzionale occulta, concepita in stanze segrete da tecnocrati non eletti e camuffata da trattato internazionale. Da tre anni il MoVimento 5 Stelle prova a mettervi in guardia, ma non è servito a nulla", denuncia Tiziana Beghin rivolgendosi al commissario Cecilia Malmström durante il dibattito al Parlamento europeo sulll'accordo economico e commerciale globale UE e Canada.



"Dopo il voto di oggi (ieri, ndr) il CETA entrerà nella vita dei nostri cittadini. Gli europei se lo troveranno a tavola. Una colossale fregatura, visto che in Canada l'81% del mais e l'80% del grano sono OGM, mentre la carne contiene ractopamina e altre sostanze attualmente vietate in Europa, ma che in futuro sarà facilissimo rendere legali grazie al CETA. - avverte la pentastellata - E se ufficialmente il CETA promette di non far entrare gli OGM, in realtà passeranno tutti dalla porta sul retro, perché il trattato incorpora lo stesso grimaldello già usato con successo dalle corporation americane per attaccare il blocco europeo alla carne con gli ormoni".



"Soprattutto il CETA è un assegno in bianco: il CETA crea un organismo tecnocratico e non eletto, che potrà interpretare a piacimento i protocolli del trattato. E non si tratta di poche pagine, ma del 75% delle 1.500 pagine che lo compongono, alcune delle quali sono state lasciate volutamente in bianco. Tutto questo senza nessun, ripeto nessun, controllo democratico!" chiarisce infine l'eurodeputata 5 Stelle.