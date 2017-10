Dov'è il killer di Budrio? Procura militare indaga su errori Carabinieri

Ancora nessuna traccia di Igor il russo, il camaleontico killer di Budrio ricercato per oltre due mesi con droni e unità speciali dei militari. Ora la Procura militare di Verona apre una inchiesta per fare chiarezza sui presunti errori commessi durante le indagini svolte dai Carabinieri.

Ancora nessuna traccia del killer di Budrio, detto Igor il russo (anche se è serbo), nonostante per arrivare alla sua cattura fossero messi in campo droni, reparti speciali, un migliaio di unità di militari e tecnologie sofisticate. La leggenda vuole che il camaleontico Igor il russo (il cui vero nome sarebbe Norbert Feher anche se più volte è stato indicato come Igor Vaclavic) sia riuscito a nascondersi tra i boschi e addirittura sotto l'acqua dei torrenti respirando come Rambo con una cannuccia, riuscendo a mangiare per mesi solo bacche e tuberi crudi.

La Procura militare di Verona non sembra però credere alle enormi capacità di sopravvivenza e mimetizzazione di Igor il russo, tanto da aprire una inchiesta sui presunti errori commessi durante le indagini svolte dai Carabinieri.



I magistrati vogliono in particolare capire come sia stato possibile che Igor il russo sia riuscito a scappare l'8 aprile scorso, quando sfuggì da un posto di blocco e si dileguò in un boschetto a Marmorta di Molinella, poco dopo l'omicidio del volontario guardiapesca Valerio Ferri ed il ferimento di Marco Ravaglia, agente della polizia provinciale. Pochi giorni prima, il 1 aprile, il killer aveva ucciso il barista di Budrio, Davide Fabbri.

Come scrisse il gip, la sera dell'8 aprile i carabinieri "riuscivano a intercettare il Fiorino (rubato a Mezzolara di Budrio, ndr) con una sola persona a bordo" che riconobbero "senza ombra di dubbio" come Norbert Feher "salvo poi, dopo breve inseguimento, perderlo di vista ad altezza del bivio tra via Spina e via Arginale in località Consandolo".