Vespa a Rai: mi sento artista non giornalista, non tagliatemi lo stipendio

Bruno Vespa scrive ai vertici di Viale Mazzini chiarendo di sentirsi più artista che giornalista e per questo la Rai non dovrebbe tagliargli lo stipendio.

Bruno Vespa si scopre più artista che giornalista, ma invece di chieedere la cancellazione dall'Albo lancia un ultimatum alla Rai perché non tagli il suo stipendio, come prevede il tetto sui compensi di chi lavora nella tv pubblica. Il governo ha escluso qualsiasi tetto ai compensi degli artisti (in deroga alla legge) mentre chiede alla Rai di individuare quei giornalisti che hanno invece un contratto da artisti, e di decurtargli lo stipendio a 240 mila euro lordi annui.



Bruno Vespa non ci sta e tira in ballo il collega (pure lui giornalista ma con l'animo artistico) Fabio Fazio, e ai vertici di viale Mazzini sottolinea: "Tra un Fabio Fazio che si occupa di Falcone e un Bruno Vespa che fa un programma su Ballando con le stelle chi è l'artista e chi il giornalista?". Vespa quindi osserva che "riconoscere carattere esclusivamente giornalistico a trasmissioni come Porta a Porta o altre comporterebbe ovviamente la mutazione in giornalistici di tutti i contratti in essere per chi vi collabora".



Il Codacons è tra i primi ad insorgere, precisando che "la Rai e il CdA dell'azienda non devono tenere in minima considerazione la lettera inviata da Bruno Vespa per difendere il suo stipendio". L'associazione dei consumatori quindi precisa: "Il tetto ai compensi di artisti e giornalisti Rai è una battaglia di civiltà e un provvedimento doveroso nei confronti dei cittadini che finanziano la rete attraverso il canone. Non esistono basi giuridiche per le quali conduttori-giornalisti come Vespa debbano essere paragonati ad artisti e godere quindi di trattamenti di favore rispetto agli altri giornalisti che lavorano in Rai e che magari con i loro programmi registrano share più alti di Porta a Porta. Per questo il CdA della rete non deve tenere conto delle richieste di Bruno Vespa, che aprirebbero un precedente pericoloso dando vita a richieste analoghe da parte di altri conduttori e giornalisti".



Il Codacons annuncia poi "sempre in tema di costi" di aver "deciso di presentare una istanza d'accesso all'azienda per conoscere i costi sostenuti dalla rete per la progettazione e creazione del sito RAI24, diretto da Milena Gabanelli e bocciato dal CdA, allo scopo di valutare la congruità delle spese per una piattaforma web che con ogni probabilità non vedrà mai la luce. - spiegando - Il CdA Rai non deve cedere alle pressioni e devono essere gli utenti a valutare il lavoro fatto finora da Bruno Vespa e quello che intende fare la Gabanelli, conduttori che hanno sempre gestito in modo autoritario le proprie trasmissioni senza garantire pluralismo associativo, in violazione delle delibere della Commissione di Vigilanza e dell'Agcom".



E' da sottolineare inoltre che in questi tempi di crisi economica la Rai non avrà certamente difficoltà a trovare bravi giornalisti al posto di quelli che si sentono artisti, sempre che il servizio pubblico non voglia continuare a puntare solo sull'infotainment.