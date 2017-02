Britney Spears su Instagram sembra rassicurare su salute nipotina Maddie

La nipote di Britney Spears è rimasta coinvolta in un incidente stradale, perdendo per alcuni minuti i sensi. Ricoverata in ospedale, sembra in gravi condizioni. Ma un post di Britney Spears su Instagram pare fer ben sperare.

Un paio di giorni fa il sito di goissip TMZ ha rivelato che la nipote della pop star Britney Spears era rimasta coinvolta in un incidente stradale. Stando alle ricostruzioni del sito, la piccola Maddie, 8 anni, sarebbe rimasta alcuni minuti sotto l'acqua dopo che il fuoristrada su cui viaggiava si è capovolto.



Le condizioni della bambina, figlia di Jamie Lynn Spears, sorella di Britney Spears e cantante country, sarebbero apparse gravi, anche se sulle condizioni di salute di Maddie non sono state rilasciate comunicazioni ufficiali.



A far ben sperare sulla salute di Maddie solo il post pubblicato ieri su Instagram da Britney Spears, che senza ulteriori spiegazioni scrive: "Another day antoher blessing (Un altro giorno un altro benedizione)".

Iginio Santi

© riproduzione riservata | online: 06/02/2017 | update: 06/02/2017

• DALLA PRIMAPAGINA:

• POTREBBE INTERESSARTI: