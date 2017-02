Britney Spears: pregate per mia nipote. Condizioni critiche ma stabili

Britney Spears rompe il silenzio sull'incidente d'auto che ha coinvolto la nipote di 8 anni e chiede di pregare per lei. La bambina, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stata alla guida di una ATV Polaris, anche se per quel modello l'età minima per salire a bordo sarebbe 10 anni.

"Ho bisogno di tutti i pensieri e le preghiere per la mia nipotina". E' così che su Instagram Britney Spears rompe il silenzio sull'incidente che ha coinvolto la piccola Maddie. Pochi giorni fa, infatti, la figlia di Jamie Lynn Spears, sorella di Britney Spears e cantante country, ha perso conoscenza per alcuni minuti dopo che l'auto su cui viaggiava si è capovolta finendo dentro l'acqua. La nipote di Britney Spears una volta soccorsa è stata trasportata d'urgenza in elicottero in ospedale, e indiscrezioni stampa riferivano che le condizioni di Maddie erano molto gravi.



Fino a ieri sera, Britney Spears su Instagram aveva postato solo la frase "un altro giorno un'altra benedizione", il che faceva ben sperare sulle condizioni di salute della nipote. Fino almeno al messaggio in cui la pop star chiede a tutti di pregare per la piccola Maddie, 8 anni.



Intanto, secondo il sito TMZ, la bambina non sarebbe mai dovuta salire a bordo di quell'auto, una Polaris RZR 170, poiché ciò sarebbe permesso solo a partire dai 10 anni. Sembra che alla guida della ATV Polaris, nei pressi della casa di famiglia, ci fosse proprio Maddie ed i genitori non hanno potuto fare niente quando si è rovesciata dentro uno stagno. A quel punto, la bambina non sarebbe riuscita da sola a togliersi la cintura di sicurezza.



I soccorsi sono arrivati nel giro di un paio di minuti ed attualmente la bambina sarebbe in condizioni critiche ma stabili. Secondo TMZ, l'ATV era stato un regalo per il settimo compleanno di Maddie.