Brexit, Suprema Corte: volere popolo non basta, serve voto del Parlamento

Non basta la decisione del popolo. Prima di inziare il processo di uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea il premier Theresa May deve ottenere l'approvazione del Parlamento. E' quanto ha stabilito oggi la Suprema Corte inglese, confermando con questa sentenza il giudizio espresso nel novembre scorso dall'Alta Corte di Londra.



Theresa May ha sempre ritenuto inutile il voto del Parlamento per avviare la Brexit, tanto che aveva assicurato che i negoziati per l'uscita dall'UE (che dureranno circa 2 anni) sarebbero iniziati al più tardi alla fine di marzo 2017. Il voto del Parlamento, però, potrebbe posticipare tutto se non sovvertire la volontà popolare. La Suprema Corte inglese ha comunque precisato che invece non c'è necessità di approvazione da parte dei governi regionali dell'Irlanda del Nord, della Scozia e del Galles.