Pipistrello vampiro dalle zampe pelose: per la prima volta sangue umano nella sua dieta

Il Brasile non deve più solo fare i conti con delle zanzare che, non si ancora bene come, hanno diffuso un virus originario dell'Uganda, lo Zika.

Recentemente, infatti, è stato scoperto che il pipistrello vampiro dalle zampe pelose (Diphylla ecaudata) che vive nel nord-est del Brasile non si ciba più solo del sangue degli uccelli ma anche di quello dei mammiferi, esseri umani compresi.



Una scoperta che ha lasciato sorpresi i ricercatori della Federal University of Pernambuco, soprattutto perché "il sangue degli uccelli, per esempio, ha una maggiore quantità di acqua e grasso, mentre il sangue dei mammiferi è ricco di sostanze secche, soprattutto proteine" come spiega Enrico Bernard, a capo dell'equipe.



Ecco perché si ipotizza che il pipistrello vampiro dalle zampe pelose possa aver subito un qualche tipo di evoluzione, poiché al contrario la digestione gli risulterebbe molto difficile. In passati esperimenti, infatti, i pipistrelli che si nutrono di sangue degli uccelli hanno preferito digiunare e morire di fame quando sono stati rinchiusi solo con dei maiali o delle capre.



Quando però Bernard e il suo team ha analizzato campioni di DNA di pipistelli vampiro dalle zampe pelose residenti a Caatinga, la maggiore foresta secca del Sud America, hanno scoperto incredibilmente che dei 15 campioni fecali, 3 contenevano un mix di codice genetico umano misto a quello degli uccelli. Secondo i ricercatori, si tratterebbe della prova che questi pipistrelli, finora considerati innocui per l'essere umano, si erano nutriti del sangue di entrambi.



Gli scienziati ipotizzano che questa mutazione nella dieta dei pipistrelli possa essere dovuta al fatto che gli uccelli di cui sono ghiotti, come la Penelope jacucaca, il tinamo zampegialle e la colomba picazuro, siano in via di estinzione a causa della massiccia deforestazione e caccia. Viene quindi ipotizzato che questi simpatici pipistrelli vampiro dalle zampe pelose siano sempre più attirati dal pollame domestico, che di norma vive a stretto contatto con l'uomo.