Obama grazia Manning ma non Snowden. WikiLeaks: USA indaga ancora su Assange

A due giorni dalla fine del suo insediamento, il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama accoglie i molti appelli che gli sono stati rivolti in queste settimane (non da ultimo quello di Julian Assange) e commuta la pena di Chelsea Manning (al secolo Bradley Manning), l'analista di intelligence dell'esercito americano condannato per aver passato a WikiLeaks nel 2010 migliaia di cablo compromettenti per l'amministrazione Obama, tra cui il file che mostra le riprese video di un elicottero Apache dal quale i militari americani uccidono a sangue freddo 12 civili a Baghdad nel 2007.



Dopo aver subito varie torture ed un "processo farsa", come l'aveva definito Julian Assange, Bradley Manning era stato condannato a 35 anni di prigionia, la pena più lunga inflitta negli Stati Uniti ad un informatore.



La situazione di Manning in carcere, però, è diventata col tempo sempre più tragica. L'ex soldato infatti in prigione ha cominciato un trattamento ormonale utile per il cambio di sesso, poiché ha cominciato ad avere una percezione di sé femminile. Nonostante questo, Chelsea Manning non è stata trasferita dalla prigione militare per uomini di Fort Leavenworth, in Kansas.



Lo scorso anno, Manning ha quindi tentato due volte il suicidio in carcere, dove ha già passato quasi 7 anni della sua vita. Barack Obama però non ha deciso di graziare nel senso stretto del termine Manning ma di commutare solo la sua pena. Manning sarebbe dovuto infatti uscire dal carcere nel 2045 mentre grazie alla riduzione della condanna a 7 anni l'ex soldato USA sarà finalmente libero il 17 maggio 2017.



Assieme a Manning, Obama ha anche graziato James E. Cartwright, un generale in pensione dei Marine nonché ex vice presidente del Joint Chiefs of Staff colpevole di aver fornito informazioni classificate pubblicate poi su un libro di David Sanger e di aver falsamente negato successivamente di essere stato la fonte dello scrittore.



Tali atti di clemenza non cancellano purtroppo comunque il fatto che Obama sarà ricordato come il presidente che ha usato il pugno più duro contro coloro che si sono resi responsabili di fughe di notizie, visto che sotto la sua amministrazione, grazie all'Espionage Act, sono stati perseguiti una decina di casi: un numero maggiore di tutti gli accusati per questo genere di reati rispetto a tutte le precedenti presidenze messe insieme.



Barack Obama infatti non ha concesso per esempio alcuna grazia ad Edward Snowden, l'ex contractor della CIA che ha rivelato al mondo intero il programma di sorveglianza di massa messo in atto dalla NSA prima di rifugiarsi in Russia, dove ha ottenuto un asilo temporaneo.



Rimane inoltre l'incognita WikiLeaks. Pochi giorni fa, infatti, Julian Assange ha dichiarato che avrebbe accettato di essere estradato negli Stati Uniti se Obama avesse concesso la grazia a Manning. La Casa Bianca ha precisato comunque che la commutazione della pena di Manning non è stata in alcun modo influenzata dall'offerta di scambio promossa da Assange. Al momento il fondatore di WikiLeaks, dal 2012 rinchiuso illegalmente nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra, non ha ancora reso noto se ha intenzione o meno di consegnarsi agli USA.



Attualmente, comunque, il Dipartimento di Giustizia americano non ha mosso pubblicamente alcun atto di accusa contro Assange, il quale però ha sempre temuto che se estradato in Svezia (dove è accusato di sex crime) sarebbe poi stato trasferito in una prigione degli Stati Uniti, dove dovrebbe rispondere all'accusa di spionaggio. Gli avvocati di Julian Assange chiedono quindi a questo punto che Dipartimento di Giustizia USA chiarisca la posizione del fondatore di WikiLeaks, sottolineando che l'indagine penale dovrebbe essere chiusa perché è inaccettabile che una persona, oltretutto un giornalista, possa finire sotto processo per aver pubblicato informazioni veritiere.