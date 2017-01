Brad Pitt si trasferisce a casa di Kate Hudson, il fratello: è un inferno

Dopo che Angelina Jolie ha scaricato Brad Pitt, i giornali scandalistici sono alla caccia nel nuovo possibile flirt dell'attore. L'ultimo in ordine di tempo sarebbe con Kate Hudson, attrice e cantante quasi premio Oscar nel 2001 per il film "Quasi famosi" nonché figlia dell'attrice Goldie Hawn e cresciuta fin dalla più tenera età con Kurt Russell, che lei e suo fratello Oliver considerano come un padre (quello vero è il cantante e attore di origini salernitane Bill Hudson)



E proprio Oliver Hudson che su Instagram ironizza sul gossip che ruota attorno a Brad Pitt e sua sorella Kate, scherzando sul fatto che in effetti la presenta dell'attore in casa sta diventando opprimente. Nel suo post, Oliver Hudson commenta probabilmente un articolo uscito su un giornale di gossip, e si schernisce della ricostruzione fatta. "Sì, è vero, è un inferno. E' disordinatissimo. Beve dal cartone e lascia la porta aperta quando va in bagno. - dice di Brad Pitt il fratello di Kate Hudson - Già mi chiama fratello e sta già mettendo zizzania tra me ed il mio vero fratello Wyatt che ora non vuole più parlare con me. Insiste che i miei figli lo chiamino zio B ed ha perso il più piccolo al molo di Santa Monica per 2 giorni. Mia madre flirta apertamente con lui ed indossa tutto il giorno la camicia da notte per farsi vedere da lui".



Nonostante l'evidente ironia del post, c'è stato chi tra i commenti sembra aver preso sul serio il post.