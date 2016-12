Nicola Savino sarà il nuovo Boss in incognito: speciale Natale il 28 dicembre

"Dopo tre edizioni di successo torna su Rai2 il programma che racconta le storie dei grandi imprenditori che hanno accettato la sfida di lavorare, sotto copertura, insieme ai dipendenti della loro società. Il primo appuntamento con la quarta stagione di 'Boss in incognito', prodotta in collaborazione con Endemol Shine Italy, è uno speciale durante le feste natalizie, mercoledì 28 dicembre alle 21.10" viene illustrato in una nota della multinazionale.



"Il programma tornerà poi in onda, con le altre puntate, dal 24 gennaio 2017. Molte le novità, a cominciare dal conduttore: Nicola Savino. I 'boss', a capo di importanti realtà imprenditoriali, camufferanno il proprio aspetto, si creeranno un'identità fittizia e passeranno dall'altra parte della barricata, come lavoratori alle prime armi. Infine, il boss convocherà nella sede centrale dell'azienda tutti i lavoratori con cui è entrato in contatto e, dopo aver svelato la sua vera identità, potrà fare una valutazione di pregi e difetti della sua realtà produttive e in alcuni casi potrà premiare e migliorare le loro condizioni di lavoro. La quarta stagione di 'Boss in incognito' riprenderà da martedì 24 gennaio con Nicola Savino. Suo il compito, in questa edizione, di narrare le gesta dei 'boss', ciascuno protagonista di una puntata e tutti a capo di importanti realtà imprenditoriali. Anche in questa nuova edizione, i boss arrivano da aziende diverse tra loro, ma con una caratteristica in comune: creare prodotti che si utilizzano o consumano quotidianamente, presenti nelle case di moltissimi. Ci sarà il boss dell'azienda che produce l'olio extra vergine di oliva e quello che produce la passata di pomodoro, il boss delle ceramiche, quello di torroni e dolciumi e quello delle patatine, il boss a capo di un'azienda di maglieria e abbigliamento e quello che guida un'azienda di accessori per i mobili" prosegue Endemol.



"Durante il suo viaggio sotto copertura il boss e gli spettatori avranno così modo di conoscere le storie di persone spesso lontane dalle grandi ribalte mediatiche ma che, in realtà, sono i nuovi eroi dei nostri giorni: persone che amano il proprio lavoro, che, nonostante qualche difficoltà, riescono a vedere il lato positivo delle cose e a vincere le piccole e grandi sfide quotidiane, con coraggio e determinazione" si segnala infine.