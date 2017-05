Si spara alla testa Romano Trevisani, ex chitarrista di Vasco, Nannini e Stadio

In casa, il chitarrista avrebbe lasciato un biglietto d'addio ed i saluti agli amici più stretti.



Romano Trevisani si è sparato ieri pomeriggio all'interno della propria auto, parcheggiata nei pressi della sua abitazione a Bologna. Sembra che il chitarrista per togliersi la vita abbia usato una scacciacani modificata, e non sia morto sul colpo. Soccorso, è deceduto infatti poco dopo all'ospedale Maggiore. Sembra che da un po' di tempo soffrisse di problemi economici.