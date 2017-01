Milleproroghe 2017: emendamento su Bolkestein per tutelare comuni virtuosi

"Ho presentato un emendamento al decreto Milleproroghe finalizzato a tutelare i Comuni virtuosi che, in merito alla direttiva UE Bolkestein sulle concessioni commerciali in aree pubbliche, hanno già emanato i relativi bandi. L'emendamento, sottoscritto anche dai colleghi dem Valdinosi, Tomaselli e Rossi, consentirà a molti Comuni, tra cui Milano, di allinearsi alla norma europea sulle concessioni in spazi pubblici, come richiesto anche dalle associazioni di categoria, a partire dalla Fiva Confcommercio" riferisce in un comunicato il senatore del Partito Democratico Franco Mirabelli.



"L'emendamento metterà fine al caos creatosi negli enti locali e va a tutelare i tanti operatori che - segnala infine l'esponente dem -, in vista dei bandi per la concessione degli spazi pubblici, avevano già provveduto a definire gli adempimenti burocratici per potersi presentare alle gare con tutti i requisiti, procedendo quindi ad una riorganizzazione delle attività, con connessi costi."