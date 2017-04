Bolivia: elezioni giudiziarie "non siano politicamente manipolate", chiede Chiesa

La Conferenza Episcopale della Bolivia chiede che le elezioni giudiziarie che si terranno il 22 ottobre 'non siano politicamente manipolate'.

"La Conferenza Episcopale della Bolivia (CEB) ha chiesto attraverso un breve messaggio del suo Segretario, padre José Fuentes, rivolto alla comunità civile ed al governo boliviano, che le elezioni giudiziarie che si terranno il 22 ottobre 'non siano politicamente manipolate'" informa in una nota la Fides.



"Sarà la seconda volta che nella storia della Bolivia si svolge questo tipo di elezioni con cui vengono elette le più alte autorità della Corte Suprema - si continua quindi dall'organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie -, del Consiglio della Magistratura, del Tribunale Agroambiental e della Corte Costituzionale Plurinazionale. Le prime elezioni si erano tenute il 16 ottobre 2011."



"Nel comunicato pervenuto a Fides, che porta la data del 19 aprile, si ricorda che nella prima esperienza del 2011, la CEB aveva messo in guardia su una serie di errori nel processo elettorale, ma le sue osservazioni non sono state mai ascoltate. In quella occasione la maggioranza votò scheda bianca" prosegue l'agenzia di stampa cattolica.



«In uno Stato democratico, la giustizia deve essere indipendente, ogni elemento che collabora con questo tipo di giustizia, sia benvenuto, perché così sarà più sana la nostra democrazia» ha detto il Segretario generale della CEB.