Nigeria: in 3 anni Boko Haram ha ucciso 4mila bambini, quasi 2mila reclutati

Boko Haram non ha rapitro solo le 276 studentesse, di cui 82 liberate in questi giorni. Come da recente rapporto ONU, gruppo terrorista ha ucciso in 3 anni oltre 4mila bambini e ne ha reclutato 1.650. Gli attentati suicida sono in Nigeria la seconda causa di morte tra i piccoli.

"Le azioni terroriste del gruppo terrorista Boko Haram dal 2014 colpiscono in particolare i bambini. Molti di loro vengono usati per gli attentati suicida. Il primo studio del segretario generale delle Nazioni Unite sui bambini e i conflitti armati (2013-2016) ha dimostrato che i minori continuano a soffrire crudeltà per mano di Boko Haram nella zona nord orientale della Nigeria" diffondono in un comunicato dalla Fides, dopo la notizia della liberazione di 82 ragazze rapite in Nigeria dal gruppo islamista tre anni fa.



"In tre anni hanno perso la vita oltre 4mila bambini e 1.650 sono stati reclutati. Gli attacchi contro le comunità e gli scontri contro gli agenti della sicurezza hanno lasciato mutilati 7.300 minori. Nel rapporto delle Nazioni Unite risaltano anche gli attentati suicida come seconda causa di morte tra i piccoli. Da alcune testimonianze dei minori liberati emerge che la maggior parte vengono sequestrati - rendono noto in ultimo dall'agenzia di stampa cattolica -, altri si arruolano per motivi economici o per pressioni familiari. In alcuni casi gli stessi genitori consegnano i propri figli per avere protezione o vantaggi economici. Le scuole sono gli obiettivi principali degli attacchi terroristici. Secondo l'ONU, almeno 1500 sono state distrutte dal 2014 e sono state registrate 1280 vittime tra studenti e professori. Dal 2014 sono stati sequestrati almeno 4 mila minori, abusati, obbligati a sposarsi e a convertirsi all'Islam."