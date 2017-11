Bobo Vieri e Costanza Caracciolo: abbiamo perso il bambino, rispettate privacy

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo avvertono attraverso un comunicato che la ex velina di Striscia la notizia ha perso il loro primo figlio.

"È con dolore che ci vediamo costretti a frenare le voci di una nostra gravidanza che circolano in queste ore sui vari media: purtroppo il destino ha deciso che non fosse questo il momento. Chiediamo a tutti di capire e rispettare questo delicato momento della nostra vita" scrivono in un comunicato Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, 24 ore dopo che il settimanale Chi aveva diffuso la notizia che la ex velina di Striscia la notizia era incinta.