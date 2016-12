Bob Marley, Uprising Live del re del reggae: il documentario su Rai5

"Un concerto memorabile e una delle ultime apparizioni pubbliche del re del reggae. Il film-documentario 'Bob Marley - Uprising Live', che Rai Cultura trasmette mercoledì 28 dicembre alle 23.30 su Rai5 per 'Ghiaccio bollente', celebra Bob Marley e la sua musica con un documento d'eccezione, che raccoglie una delle rare riprese di un live dell'artista" viene riferito in un comunicato della tv di Stato.



La Rai prosegue quindi: "Il filmato, restaurato e distribuito a fine 2014 dalla Eagle Rock Entertainment, rievoca la musica, l'atmosfera e le immagini del concerto che il musicista tenne al Westfalen Stadium di Dortmund il 13 giugno 1980. L'Uprising tour fu l'ultima serie di date attraverso cui Bob Marley, musicista e filosofo reggae, portò la sua musica in giro per il mondo, prima di scomparire prematuramente per un cancro, nel 1981."



Si rivela inoltre: "Questo tour lo vide protagonista in Europa dal 30 maggio al 13 luglio 1980 - tra l'altro, ci furono anche due tappe in Italia, a Milano e Torino - e negli Stati Uniti con cinque concerti nel settembre dello stesso anno."



"In questo film possiamo apprezzare il concerto, ripreso dalla tv tedesca restaurato di recente e supervisionato dai figli di Bob Marley, Cedella e Ziggy. Durante la performance, l'energia di Marley e della sua band, The Wailers, è palpabile e non fa certo presagire il triste epilogo del musicista. Fra le canzoni suonate, i memorabili brani: No Woman No Cry, I Shot The Sheriff, Redemption Song, e molte altre" si riporta in ultimo.