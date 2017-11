Bob Dylan concerto in Italia: 6 date tra Roma, Firenze, Mantova e Milano

Bob Dylan torna in concerto in Italia. Sei le date del cantautore premio Nobel per la Letteratura 2016, di cui ben tre a Roma all'Auditorium Parco della Musica.

Bob Dylan torna in concerto in Italia dopo 3 anni di assenza. Ad anticipare le prime date del mini tour italiano del premio Nobel per la Letteratura 2016 è stato lo staff dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, che conferma che Bob Dylan salirà sul palco il 3, 4 e 5 aprile 2018. Subito dopo, il cantautore di Duluth sarà al Mandelaforum di Firenze (7 aprile), al Palabam di Mantova (8 aprile) e al teatro degli Arcimboldi di Milano (9 aprile).



"Sono molto orgoglioso e felice di ospitare un artista così prestigioso e importante a un anno e mezzo dal conferimento del Nobel - dichiara José Dosal, ad della Fondazione Musica per Roma - Un simbolo della musica mondiale, un poeta della song americana che il pubblico italiano sono convinto accoglierà con immenso entusiasmo. E' il primo dei grandi nomi di una stagione che si annuncia ricca di sorprese e che presenteremo domani proprio in Auditorium".

