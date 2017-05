Blade Runner 2049: video trailer, ma senza le pecore elettriche

Uscito il trailer ufficiale di Blade Runner 2049, film diretto da Denis Villeneuve la cui uscita è anticipata in Italia al 4 ottobre 2017. Blade Runner 2049 sembra però completamente tradire lo spirito del romanzo di Philip K. Dick.

Presentato il trailer ufficiale di "Blade Runner 2049", atteso sequel diretto da Denis Villeneuve del film cult di fantascienza di Ridley Scott. La data di uscita di "Blade Runner 2049" è fissata per il 6 ottobre (in Italia anticipata al 4 ottobre).



Harrison Ford, dopo 35 anni, vestirà ancora una volta i panni di Rick Deckard ma stavolta sarà affiancato da Ryan Gosling, un nuovo cacciatore di replicanti, l'Agente K della Polizia di Los Angeles.



Dopo aver visto il trailer di Blade Runner 2049, molti appassionati hanno così definitivamente abbandonato la speranza che il sequel potesse rimettere in sesto lo spirito del romanzo di Philip K. Dick (Gli Androidi sognano pecore elettriche?), tradito (ma non così tanto) anche nel primo film.