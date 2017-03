Birmania: PIL al 7% grazie a fabbriche straniere ma lavora 1 bambino su 5

La Fides denuncia lo sfruttamento del lavoro minorile in Myanmar, dove una persona su quattro vive al di sotto della soglia di povertà ed un bambino su 5 è costretto a lavorare. Eppure, il PIL della Birmania vola al 7%.

"In Myanmar (Birmania) i minori possono iniziare a lavorare legalmente all'età di 14 anni, ma la giornata di lavoro non può superare le quattro ore. La legislazione consente di entrare nel mercato del lavoro a 14 anni, ma alcuni arrivano anche a falsificare la documentazione per iniziare prima" viene spiegato in una nota dalla Fides.



L'organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie comunica quindi: "Pur essendo vietata ogni forma di lavoro pericolosa, gli esperti sostengono che la legislazione è poco conosciuta e molti bambini, ancora più piccoli, vengono mandati a lavorare. Secondo le informazioni pervenute a Fides, in Myanmar lavora un bambino su 5, nella fascia di età tra 10 e 17 anni: uno dei peggiori Paesi del mondo in materia di lavoro minorile dove una persona su quattro vive al di sotto della soglia di povertà."



"Molti dei bambini che lavorano per aiutare le loro famiglie vendono fiori - riferiscono infine dall'agenzia di stampa cattolica -, servono il tè o fanno i domestici. Altri lavorano nelle sempre più numerose fabbriche straniere stabilite nel Paese per trasformare l'economia nella più dinamica della regione, facendo prevedere quest'anno una crescita del 7%. Le imprese occidentali cercano di approfittare del basso costo della manodopera. Il salario minimo è infatti di circa 33 centesimi di dollaro all'ora, meno rispetto a Thailandia, Cambogia, Cina e Indonesia."