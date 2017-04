Biotestamento: M5S pro eutanasia non con cattolici, dice Preziosi (PD)

Ernesto Preziosi del PD sull'emendamento M5S al biotestamento che avrebbe introdotto l'eutanasia.

"Non abbiamo votato l'emendamento dei 5 Stelle al Biotestamento che chiedeva il riconoscimento dell'eutanasia perché il gruppo PD fin dall'inizio di questa discussione ha respinto l'idea di approvare una legge eutanasica", precisa in una nota Ernesto Preziosi, deputato del Partito Democratico.



"Al di là del parere della Commissione Bilancio, negativo - spiega - perché prevedeva l'attivazione di strutture ad hoc, l'emendamento dei 5 Stelle non ci ha trovato d'accordo perché avrebbe sbilanciato un'impostazione che tiene insieme la libertà delle persone di decidere sulla propria salute, con l'alleanza terapeutica tra paziente e medico".



"Preoccupa, anzi, la dichiarazione fatta in Aula dai 5 Stelle, secondo cui questo non è che un primo passo. Con buona pace di chi vede, in questo movimento, elementi di sintonia con il pensiero cristiano", conclude.