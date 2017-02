Con Berlinguer l'informazione di Rai3 in prima serata ha #cartabianca

Bianca Berlinguer approda in prima serata con #cartabianca, in onda da martedì 21 febbraio su Rai3.

"Con '#cartabianca', condotto da Bianca Berlinguer, torna da martedì 21 febbraio l'informazione di Rai3 in prima serata alle 21.15. I temi della politica, della società e della cronaca, affrontati attraverso una grande intervista a un protagonista dell'attualità e un duello tra due posizioni nettamente distinte" riporta in una nota la tv di Stato.



La Rai prosegue inoltre: "I due segmenti verranno monitorati da un gruppo di ascolto, selezionato dall'istituto di sondaggi IPR Marketing diretto da Antonio Noto, per stabilire in tempo reale il gradimento o lo scetticismo verso le proposte e le dichiarazioni degli ospiti in studio."



"La terza parte del programma proporrà un contesto da 'late show', in cui Bianca Berlinguer incontrerà, con un taglio nelle interviste ovviamente diverso rispetto ai primi due segmenti, personaggi dello spettacolo, dell'intrattenimento e della cultura" si continua.



Viene precisato infine: "Il programma racconterà l'attualità anche attraverso inchieste, reportage e contributi video. A coadiuvare la giornalista lungo tutta la serata ci saranno in ogni puntata giornalisti e uomini di spettacolo."