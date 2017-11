Bianca Atzei: Max Biaggi mi ha lasciata ma non so nemmeno il perché

La cantante sarda Bianca Atzei confessa di essere stata lasciata "dalla sera alla mattina" da Max Biaggi, che aveva accudito con amore durante il periodo di convalescenza del pilota.

"È stata sveglia anche quindici ore filate per accudirmi. Le parole non bastano, servono i gesti: non credo nelle nozze, ma voglio fare un figlio con lei. Anzi, magari due. La vita mi ha concesso una seconda possibilità e io devo fare tutto il possibile per gratificarla" diceva Max Biaggi nel luglio scorso, dopo il grave incidente in moto.

A quanto pare, però, qualcosa da allora è cambiato visto che Bianca Atzei confessa al settimanale Chi di essere stata lasciata da Max Biaggi.

"Tutto è successo in modo veloce. - racconta la cantante sarda - Non so nemmeno come commentare una cosa del genere. È stato un fulmine a ciel sereno, esploso dalla sera alla mattina e soltanto per volontà di Max".



"Ma come si può cancellare una storia come la nostra? Spero che tutto questo sia solo un brutto sogno - continua Bianca Atzei - La nostra storia è finita e non so nemmeno perché. Sto male, ma spero che Max ci ripensi perché io lo amo ancora". Che qualcosa tra i due si fosse rotto si vociferava già da tempo, visto chee è da settembre che non pubblicano foto social di coppia. Qualcuno già mormora che Max Biaggi possa essersi riavvicinato alla ex Miss Italia Eleonora Pedron, da cui ha avuto due figli.