Beppe Grillo censura libertà espressione eletti M5S e viola comunicato politico n. 45

A Beppe Grillo non basta limitare, con clausole e sanzioni, l'esercizio delle funzioni dei suoi parlamentari che per l'articolo 67 della Costituzione rappresentano la Nazione e non più il partito per i quali sono stati eletti e per tale motivo sono senza vincolo di mandato.



Oggi Beppe Grillo, insieme a Davide Casaleggio, hanno stabilito che i parlamentari del MoVimento 5 Stelle non potranno più neanche partecipare ad eventi, rilasciare interviste alla tv o ai giornali e persino scrivere post sui social network senza che prima ciò non sia concordato con i responsabili della comunicazione M5S, vale a dire Ilaria Loquenzi, Rocco Casalino (sì, quello della prima edizione del Grande Fratello) e Cristina Belotti.



Ancora una volta, quindi, Beppe Grillo sembra voler essere al di sopra della Costituzione, quella che all'articolo 68 stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (istituto dell'insindacabilità).



Sul suo blog, infatti, l'auto proclamatosi capo politico del MoVimento 5 Stelle (nonché proprietario del simbolo) ha chiarito che senza questa censura preventiva i suoi eletti potrebbero "cadere nelle trappole giornalistiche o di danneggiare l'immagine del MoVimento 5 Stelle con uscite goffe e maldestre". Il che in realtà non fa troppo onore a Grillo, poiché ammette implicitamente che tra i pentastellati potrebbe esserci gente impreparata politicamente e persino culturalmente.



Beppe Grillo ricorda quindi che "chi danneggia l'immagine del MoVimento 5 Stelle può incorrere nelle sanzioni definite dal Regolamento: richiami e sospensioni". Con questa ennesima decisione presa dall'alto, Beppe Grillo però sconfessa (ancora una volta) se stesso visto che nel comunicato politico n. 45 aveva assicurato ai futuri eletti del M5S che "la libertà di ogni candidato di potersi esprimere liberamente in Parlamento senza chiedere il permesso a nessun capo bastone sarà la sua vera forza".