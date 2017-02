Beppe Fiorello: ho inseguito per anni "I fantasmi di Portopalo"

Al via la miniserie "I fantasmi di Portopalo", in onda su Rai1 lunedì 20 e martedì 21 febbraio.

"Per anni ho inseguito questa storia, per anni mi sono posto l'obiettivo di far conoscere al pubblico questa storia sepolta in fondo al mare e dimenticata per troppo tempo dalle istituzioni", rivela Beppe Fiorello, in merito alla fiction "I fantasmi di Portopalo" che si basa però su una storia vera, in onda in prima serata su Rai1 lunedì 20 e martedì 21 febbraio.



"L'attore siciliano torna al pubblico del piccolo schermo con una nuova miniserie dal grande valore civile che riaccende i riflettori su uno dei più grandi naufragi della nostra storia recente avvenuto nel Mediterraneo: quello del giorno di Natale del 1996. Una tragedia che ha visto inabissare una carretta del mare stipata di migranti al largo di Portopalo. Centinaia tra donne, uomini, ragazzi e bambini morti nel tentativo di avverare il sogno di una vita migliore su quella terra di Sicilia che forse hanno potuto scorgere solo in lontananza. Una vicenda dai pesanti risvolti umani rimasta celata per molto tempo e riemersa solo grazie alla denuncia di uomini che con il loro coraggio hanno voluto restituire la dignità dovuta a tutte quelle vittime rimaste senza nome e senza tomba, se non il mare che li ha strappati alla vita e tenuti con sé", viene riportato in una nota dalla Rai.



La miniserie "I fantasmi di Portopalo" è liberamente tratta dall'omonimo libro di Giovanni Maria Bellu, ed al fianco di Giuseppe Fiorello ci saranno Giuseppe Battiston, Roberta Caronia e Adriano Chiaramida, con soggetto scritto da Giuseppe Fiorello, Paolo Logli e Alessandro Pondi che firmano anche la sceneggiatura insieme a Salvatore Basile e Alessandro Angelini.