Grande Fratello Vip: il segreto di Jeremias rischia di "far male" a Belen

Jeremias Rodriguez rivela nella casa del Grande Fratello Vip che sta nascondendo un segreto che riguarda la sua vita passata, ma che la produzione del programma gli vieta di raccontare per non danneggiare Belen Rodriguez.

"Ti scrivo anche se non puoi leggere, ti scrivo perché mi piace farlo, ho scritto tante cose per te durante la permanenza nella casa e quando uscirai dal gioco te le darò. Ti dico solo che non so come andrà! Ti dico solo che non so se hanno capito come sei fatto! In questo mondo, soprattutto nel mondo dello spettacolo ci sono dei meccanismi malefici difficili d'affrontare, e se uno non è preparato viene subito giudicato, bisogna avere le spalle larghe per subire determinati attacchi, e te lo dico io che qualcosa ne so!" scrive su Facebook Belen Rodriguez, rivolgensodi al fratello Jeremias attualmente chiuso nella casa del Grande Fratello Vip.



"Ma l'importante, - prosegue la showgirl argentina - anche se può sembrare banale è essere veri, vivere di pancia, seguire il cuore, essere sinceri, trasparenti, senza recitare perché si è davanti alle telecamere, con i nostri pregi e i nostri difetti. E tu sei tutto questo fratello mio, un uomo imperfetto con la voglia di migliorare ogni giorno, e lo dimostra il fatto che sai chiedere scusa".



Proprio in queste ore, però, Jeremias Rodriguez si è lasciato andare ad uno sfogo, spiegando agli altri coinquilini che il Grande Fratello Vip gli vieta di rivelare alcuni particolare della sua vita passata, che invece lui vorrebbe condividere.

"Sto male qua dentro voglio uscire" afferma il fratello di Belen Rodriguez, in nomination con Veronica Angeloni.

"Non mi sento me stesso. - ammette Jeremias - Ho un passato che non posso raccontare, vorrei farlo ma non posso. Mi è stato detto che certe cose sarebbe meglio non dirle ed ogni volta che provo a dirvele, infatti, mi chiamano in confessionale. Insomma, capisco che non devo farlo".



"Questa cosa non mi fa stare bene e non voglio più stare qua a queste condizioni. - aggiunge il ragazzo - È una cosa che non tollero non essere me stesso. Lo capisco che il programma sta cercando anche di proteggermi, ma questa cosa non mi toglie il peso di quello che è successo. Ho accettato di venire qui per quello, per raccontarmi a 360°, io mi sono salvato raccontandomi in passato. Non mi devo nascondere da niente, è stata la mia vita".



Quale segreto nasconde quindi Jeremias Rodriguez? E perché il Grende Fratello gli impeedirebbe di raccontarlo? Una prima risposta la dà prorio Jeremias, chiarendo che lo svelare al pubblico questo segreto potrebbe "far del male" prima di tutto a Belen Rodriguez.