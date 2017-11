Belen Rodriguez: video Cecilia con Ignazio Moser è stato modificato

Belen Rodriguez in difesa della sorella Cecilia, criticata per aver compiuto "atti osceni" come definiti anche dal Moige con Ignazio Moser conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip.

"Massacrare la gente è diventato uno sport nazionale!!! Se metteste tutta questa ira, tutto questo odio per rimproverare la gente che ha rovinato il vostro paese, e mi permetto di dire anche nostro perché mi sento italiana ormai....... se tutta questa indignazione fosse proiettata sui i veri problemi...... allora forse cambieremo il mondo! Ma no! La usiamo per il Grande Fratello!" scrive indignata su Facebook Belen Rodriguez, in difesa della sorella Cecilia la quale, stando ad un video che gira sui social, avrebbe compiuto "atti osceni" come definiti anche dal Moige con il nuovo fidanzato Ignazio Moser.



La usiamo "per giudicare persone, per odiare gente che non ha fatto nulla di male, gente che si mette dietro una tastiera a modificare video per massacrare la reputazione di altri, - afferma quindi Belen Rodriguez - galline che in televisione urlano manco li avessero rapito i propri figli per prendere due applausi da un publico invitato ad applaudire".



"Solo una parola mi viene....... pena, certe persone mi fanno pena. - conclude la showgirl argentina - Ma alla fine ogni uno (sic) sta dove deve stare, ogni uno (sic) si siede sulla sedia dove si deve sedere, e con questo buona notte a tutti!".