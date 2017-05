Belen Rodriguez lancia una proposta (indecente?) a Fiorello

Belen Rodriguez rivale qual è il suo vero sogno, quello di lavorare con Fiorello. "Sono disponibile a lavorare con te, datti una mossa e inventati qualcosa", dice Belen a Fiorello.

Striscia la notizia consegna il tapiro d'oro a Belen Rodriguez, non perché è stata lasciata da Stefano De Martino con un messaggio via WhatsApp come confessato dalla stessa showgirl ma per essere andata ancora una volta in giro in moto (con Andsrea Iannone) senza casco. "Ero su una stradina di un locale, non ero in strada!" tenta di giustidicarsi Belen ai microfoni di Valerio Staffelli, ammettendo: "Ho un problema col casco, mi rovina la piega. - ma promette - La prossima volta lo metterò".

Belen Rodriguez coglie quindi l'occasione per lanciare una proposta a Fiorello, e sarà lui a giudicare se indecente o meno: "Quando vuoi, signor Fiorello, sono disponibile a lavorare con te, è il mio sogno nel cassetto, datti una mossa e inventati qualcosa".