Belen Rodriguez: altri 2 figli con Andrea Iannone. A Corona gli voglio bene

Belen Rodriguez si racconta a Verissimo, nell'ultima puntata di stagione. La showgirl assicura che "Santiago non rimarrà figlio unico" e che con Andrea Iannone farà almeno "altri due figli".

"Santiago non rimarrà figlio unico. Farò altri due figli con Andrea" assicura Belen Rodriguez, ospite d'onore nell'ultima puntata du Verissimo, in onda sabato 27 maggio. Ovviamente, Belen sta parlando di Andrea Iannone, con cui intrattiene una relazione da circa un anno dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino.



"Posso dire di avere la coscienza a posto. - precisa quindi Belen Rodriguez riguardo la rottura con il ballerino di Amici - Non ho nulla di cui rimproverarmi. Io ci ho provato in tutti i modi con Stefano. Poi è andata come è andata e non ho potuto perdonare, perché ho una dignità e a un certo punto non ce la faccio a passarci sopra".



"Andrea è stato molto paziente con me, perché io sono stata tanto male, non riuscivo più a pensare all'amore. Il suo corteggiamento è stato lunghissimo. La storia che ho adesso con Andrea me la merito. - aggiunge ancora la showgirl argentina - So che mi merito di essere trattata bene, so di meritare una persona che mi dice la verità, so di meritarmi protezione".



Infine, una battuta su Fabrizio Corona, incontrato pochi giorni fa in tribunale durante il processo a carico dell'ex re dei paparazzi: "Anche se me ne ha combinate tante Fabri, gli voglio un gran bene. Mi ha fatto un grandissimo piacere rivederlo. Mi spiace tanto per la sua situazione, ma l'ho visto con il sorriso e questo è un pregio che lui ha sempre avuto: anche nella tragedia sorride. Spero veramente che possa uscire presto dal carcere".