Bebe Vio: delusa, ho denunciato chi mi ha minacciata su Facebook

Bebe Vio commenta la notizia delle minacce, anche a sfondo sessuale, pubblicate su una pagina di Facebook, dicendosi "amareggiata e delusa". La campionessa paralimpica annuncia quindi di aver "già denunciato gli autori di questa pagina" Facebook.

"Ho visto la pagina di Facebook che mi prendeva di mira (ora l'hanno cancellata) e devo dire che sono amareggiata e delusa" dichiara la campionessa paralimpica Bebe Vio, 19 anni, commentando la notizia delle minacce, anche a sfondo sessuale, pubblicate sul social network.



"Amareggiata - spiega Bebe Vio - perché da anni lotto per gli altri e per le cause in cui credo (il mondo della disabilità, lo sport paralimpico, le vaccinazioni per la meningite, le associazioni Onlus e tutto lo stupendo mondo del volontariato) e trovo sbagliato che mi trattino così. Delusa perché mi fanno anche un po' tristezza quelle persone che usano internet per insultare e denigrare gli altri, a prescindere dal motivo per il quale lo fanno".



"Non voglio commentare oltre e vado avanti per la mia strada, ho tantissima gente che mi vuole bene e mi stima, che ogni giorno mi ringrazia per quello che faccio e mi sprona e mi aiuta a continuare. - prosegue Bebe Vio - Posso solo aggiungere di essere fortunata di far parte del Comitato Italiano Paralimpico e delle Fiamme Oro, il Gruppo sportivo della Polizia, che si sono immediatamente stretti intorno a me e che si stanno impegnando a tutelarmi e a proteggermi".



"Da parte mia - anticipa la campionessa di scherma - ho già denunciato gli autori di questa pagina perché bisogna dare una risposta decisa a questi comportamenti quando sono esageratamente violenti ed offensivi".