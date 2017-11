Roma: separate gemelle siamesi. Lorenzin: grazie a strutture all'avanguardia

Beatrice Lorenzin, ministro della Salute, dopo l'intervento di separazione di due gemelle siamesi al Bambino Gesù di Roma.

"Un sincero applauso ai medici e all'equipe del Bambino Gesù per lo straordinario intervento di separazione di due gemelle siamesi", dichiara attraverso una nota il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin.

"Il successo di un'operazione così complessa - prosegue - conferma come nella nostra sanità vi siano strutture eccellenti e all'avanguardia e di livello internazionale di cui tutti noi dobbiamo essere orgogliosi. Sono interventi come questi a consentirci di guardare al nostro futuro e a quello della Medicina con la fiducia e la consapevolezza che la Scienza saprà sempre prendersi cura dell'umanità, specialmente se fragile".